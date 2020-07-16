Путин перенес поездку в Крым

Президент России Владимир Путин перенес поездку в Керчь, где должен был принять участие в церемонии закладки российских аналогов кораблей «Мистраль», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 июля.

По словам Пескова, глава государства поедет в Крым в понедельник.

Накануне сообщалось, что 16 июля российский лидер побывает на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, где пообщается с работниками предприятия и поучаствует оттуда в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов — «Севмаша» и «Северной верфи».

Кроме того, предполагалось, что Владимир Путин примет участие в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота. Речь идет о проекте судов под называнием «Прибой», которые считают аналогом французских «Мистралей». Как уточняет «Московский Комсомолец», отечественный корабль во многом превосходит французские корабли этого класса. К примеру, российское судно сможет иметь более 20 тяжелых боевых вертолетов.