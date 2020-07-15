Президент России Владимир Путин поедет в Крым, где 16 июля примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Мероприятие пройдет в Керчи, уточнил Песков. Там же Путин побывает на судостроительном заводе «Залив», где пообщается с работниками предприятия и поучаствует оттуда в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов — «Севмаша» и «Северной верфи».

Представитель Кремля добавил, что на 16 июля у Путина запланированы другие встречи, о которых будут информировать по ходу дня.

Как сообщал ТАСС, на «Заливе» должны будут заложить два фрегата модернизированного проекта 22350 (головной корабль — «Адмирал Горшков» — в строю с 2018 года), две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885М «Ясень-М» (в строю этих модернизированных АПЛ еще нет, первая подобная подлодка — К-561 «Казань» — должна быть сдана флоту в 2020 году), а также два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900. Последний проект является перспективным, он появился в ответ на запрет России приобрести французские УДК типа «Мистраль» в 2014 году. Подобных кораблей отечественной постройки в истории российского флота не было.

Визиты Путина и других представителей российского руководства в Крым неизменно вызывают возмущение со стороны властей Украины. Киев считает полуостров оккупированной территорией и не признает юрисдикцию России над ним.

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