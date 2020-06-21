Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР. Фрагмент интервью с главой государства опубликован на сайте Vesti.ru.

По словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», — высказал свое мнение Путин.

Ранее он заявил в интервью, что Россия не приобретала Крым в 2014 году, поскольку полуостров всегда ей принадлежал.

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