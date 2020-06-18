Путин назвал законным присоединение Прибалтики к СССР

Президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны. По его мнению, данный процесс был законным.

«Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени», — написал глава государства.

«Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы, язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза», — добавил Путин.

Еще в советское время в Европе осудили действия СССР по отношению к прибалтийским государствам в 1939-1940 годах и охарактеризовали их как оккупацию. Официальный Брюссель и нынешние власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают придерживаться этой точки зрения.

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