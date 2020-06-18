Путин объяснил решение Гитлера напасть на СССР

Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер решил напасть на СССР, поскольку не сомневался в быстроте и успехе военной кампании, объяснил в своей статье для американского журнала The National Interest президент России Владимир Путин.

«Он сделал это (одобрил операцию «Барбаросса» — прим. «Ленты.ру»), зная, что Советский Союз был главной силой, которая противостояла ему в Европе и что предстоящая битва на Востоке решит исход мировой войны», — пишет российский лидер.

Путин отметил, что Советский Союз стремился как можно дольше избегать вступления в прямой военный конфликт с нацистской Германией.

Путин не впервые поднимает тему предвоенной политики европейских государств. Об этом он неоднократно высказывался в декабре прошлого года, в частности, упомянув деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Германском рейхе одобрительно высказался об идее Гитлера выслать евреев из Старого Света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства между Москвой и Варшавой возник дипломатический скандал, который разрешился только к концу января.

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