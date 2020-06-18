Путин рассказал о потерях СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР потерял во Второй мировой войне почти 27 миллионов человек. Об этом он рассказал в своей статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

«Советские граждане расставались с жизнью на фронте, в немецких тюрьмах, умирали от голода, во время бомбежек, погибали в трущобах и печах нацистских концлагерей», — написал Путин. По словам российского лидера, СССР потерял каждого седьмого гражданина, Великобритания — каждого 127, а США — каждого 320.

Он заявил, что эти цифры, говорящие о тяжелейших и прискорбных потерях Советского союза, не исчерпывающие. Путин написал, что предстоит кропотливая работа по восстановлению имен и памяти всех погибших — солдат Красной армии, партизанов, узников войны и концлагерей, а также простых граждан.

Президент добавил, что в работе играют важную роль члены поисковых движений, военно-патриотические и волонтерские организации и такие проекты, как «Память народа», содержащие архивные документы. По его словам, для выполнения такой задачи нужно тесное международное сотрудничество.

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