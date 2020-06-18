Президент России Владимир Путин раскрыл американцам «великую истину» о Второй мировой войне в своей статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

«Великой истиной» он назвал слова 32-го президента США Франклина Рузвельта. Тот в своем обращении к нации 28 апреля 1942 года заявил, что советские силы «уничтожили и уничтожают больше вооруженной армии наших врагов, их войска, самолеты, танки и оружие, чем все другие страны-участники Декларации Объединенных Наций вместе взятые».

Так же он определил и слова действующего тогда премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который 27 сентября 1944 года написал в письме советскому вождю Иосифу Сталину, что это советская армия «вырвала внутренности немецкой военной машины».

Ранее сообщалось, что Путин обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, заявив, что они могут и должны доверять друг другу. Президент добавил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки», который «может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы».

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