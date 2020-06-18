Путин назвал главные причины Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин выделил основные причины, приведшие к Второй мировой войне. Об этом он написал в статье «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest.

По его словам, война «не началась неожиданно и внезапно». «Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — отметил он.

Российский лидер указал, что ответственность за начало войны несут все ведущие страны. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал он.