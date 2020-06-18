Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой

Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин. Об этом он написал в статье для американского журнала The National Interest на тему Второй мировой войны.

«Их приспешники и последователи — хотя и были замаскированы как борцы за независимость или освобождение от коммунизма — предатели и палачи», — полагает российский лидер.

По мнению Путина, последователи этих людей часто превосходили их в бесчеловечности. Они охотно выполняли самые бесчеловечные приказы. «Они ответственны за такие кровавые события, как расстрелы в Бабьем Яру, Волынская резня, Хатынь, уничтожение евреев в Латвии и Литве», — объяснил глава государства.

«Сегодня наша позиция остается неизменной — не может быть оправдания преступлениям нацистских коллаборационистов, для них нет срока давности. Я могу расценивать прославление нацистских коллаборационистов только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идеалов, объединивших народы в борьбе с нацизмом», — резюмировал Путин.

Путин не впервые поднимает тему предвоенной политики европейских государств. Об этом он неоднократно высказывался в декабре прошлого года, в частности, упомянув деятельность Юзефа Липского, который в бытность послом Польши в Германском рейхе одобрительно высказался об идее Гитлера выслать евреев из Старого Света в Африку. В одном из выступлений президент назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. Из-за заявлений главы государства между Москвой и Варшавой возник дипломатический скандал, который разрешился только к концу января.

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