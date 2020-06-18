Путин обвинил Европу в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение

Президент России Владимир Путин обвинил некоторых политиков Европы в попытке предать забвению Мюнхенское соглашение. Об этом он написал в статье для американского издания The National Interest.

По словам Путина, европейские политики, особенно польские, хотят «запрятать Мюнхенское соглашение под ковер». «Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали Мюнхенское соглашение, а некоторые из них даже поучаствовали в разделе — не единственная причина», — написал он.

Как подчеркнул президент, вторая причина кроется в том, что странам стыдно вспоминать эти факты. Он отметил, что в 1938 году только СССР встал на защиту Чехословакии.

Мюнхенским сговором называют соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября и подписанное в ночь на 30 сентября 1938 года премьер-министрами Великобритании — Невиллом Чемберленом, Франции — Эдуардом Даладье, Италии — Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. Это соглашение санкционировало начало захвата немцами Чехословакии, а также удовлетворяло территориальные притязания Венгрии и Польши.

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