Раскрыты характеристики закладываемых при Путине боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля лично отправится в Крым для участия в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота. Речь идет о проекте 23900 «Прибой», характеристики судов раскрыл «Московский Комсомолец».

Как пишет издание, «Прибой» называют аналогами французских «Мистралей», которые в 2010 году Москва заказала у Парижа. Эта идея была раскритикована — противники закупки уверяли, что России не следует садиться на технологический крючок одной из стран НАТО, а корабли такого класса строить нужно самим. Сделка в конечном итоге была расторгнута в 2014 году, когда Крым стал российским, а США на этом фоне ввели санкции.

Теперь же, пишет «МК», два корабля такого же класса закладываются на российских верфях в Керчи. При этом российские суда нельзя назвать точной копией французских — отечественный корабль во многом превосходит «француза»: длина российского — 220 метров, французского — 199 метров. Отечественное судно сможет иметь более 20 тяжелых боевых вертолетов. Корабль получит вместительную доковую камеру для шести десантных катеров. Он сможет перевозить до 70 единиц крупной военной техники и свыше 1000 морских пехотинцев. По сравнению с «Мистралем», который имеет лишь две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Simbad, две 30-мм артустановки Breda-Mauser и четыре 12,7-мм пулемета, российский УДК будет намного основательнее вооружен и более автономен.

Вертолетная группа «Мистраля» включает 8 десантных и 8 штурмовых вертолетов. Корабль имеет четыре легких десантных катера или два десантных катера на воздушной подушке. На его грузовой палубе можно разместить 1100 тонн грузов: до 470 десантников, либо до 40 танков.

Заложенные в присутствии Путина корабли, вероятно, получат имена «Севастополь» и «Керчь». Сумма подписанного весной 2020 года контракта оценивается в 100 миллиардов рублей.

О поездке Путина в Крым 15 июля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства побывает на судостроительном заводе «Залив», где пообщается с работниками предприятия и поучаствует оттуда в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов — «Севмаша» и «Северной верфи».

ТАСС писал, что на «Заливе» должны будут заложить два фрегата модернизированного проекта 22350 (головной корабль — «Адмирал Горшков» — в строю с 2018 года), две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885М «Ясень-М» (в строю этих модернизированных АПЛ еще нет, первая подобная подлодка — К-561 «Казань» — должна быть сдана флоту в 2020 году), а также два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900. Последний проект является перспективным, он появился в ответ на запрет России приобрести французские УДК типа «Мистраль» в 2014 году. Подобных кораблей отечественной постройки в истории российского флота не было.