Россию осудили за попытки переписать историю. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии, опубликованном в Twitter главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

В частности, он подчеркнул, что между Таллином и Вашингтоном налажены отличные отношения, в то время как Москва «продолжает систематические попытки извратить» некоторые исторические события. В частности, речь идет о вводе советских войск и присоединения Эстонии, Латвии и Литвы к СССР.

«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским союзом в 1940 году», — говорится в совместном заявлении Урмаса Рейнсалу и его коллег Эдгарса Ринкевича (глава МИД Латвии), Линаса Линкевичуса (глава МИД Литвы) и Майкла Помпео (госсекретарь США).

Помимо этого дипломаты обсудили отношения с НАТО. Представители стран Балтии подчеркнули, что высоко ценят «вклад США в оборону Европы, важный для сдерживания возможного противника».

Еще в советское время в Европе осудили действия СССР по отношению к прибалтийским государствам в 1939-1940 годах и охарактеризовали их как оккупацию. Официальный Брюссель и нынешние власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают придерживаться этой точки зрения.

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