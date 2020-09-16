Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обвинила Украину в преступных действиях. Об этом она написала в письме, которое направила в ООН, сообщает ТАСС.

Депутат написала, что водная блокада Крыма со стороны Украины привела к тому, что миллионы людей лишились доступа к питьевой воде, сельхозорганизации понесли ущерб. Кроме того, экологии всей юго-восточной Европы был причинен вред.

«Прошу принять меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала, по которому проходит Днепр — река международного значения, а не частная собственность политиков, выбравших путь шантажа», — отметила Поклонская.

По словам депутата, она готова к сотрудничеству по ситуации с водоснабжением полуострова. Она также добавила, что проблема коснулась десятков населенных пунктов Крыма.

Ранее в украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвали условие для возобновления подачи воды в Крым. Как уточнил заместитель главы ведомства Игорь Яременко, Украина будет готова подавать воду на полуостров после его возвращения в состав страны. По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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