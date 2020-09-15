Россия рассказала в ООН об удушении Украиной населения Крыма

Россия считает водную блокаду Крыма со стороны Украины удушением населения региона. Об этом в выступления сессии Совета ООН по по правам человека заявил представитель Москвы Ярослав Еремин, передает ТАСС.

«Просим обратить самое пристальное внимание на водную блокаду Крыма. Действия Украины, направленные в буквальном смысле на удушение населения полуострова (...) направлены на уничтожение прав человека, но и противоречат элементарным понятиям о человеке, его достоинстве и правах», — сказал Еремин.

Ранее в украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвали условие для возобновления подачи воды в Крым. Как уточнил заместитель главы ведомства Игорь Яременко, Украина будет готова подавать воду на полуостров после его возвращения в состав страны. По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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