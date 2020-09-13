Украина отказала жителям Крыма в праве на воду

Представительство президента Украины в Крыму отказало жителям региона в праве на воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские дипломаты в ответ на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о водной блокаде Крыма со стороны Киева отметили, что вопросом обеспечения региона ресурсами должна заниматься Россия. Представители Киева подчеркнули, что, согласно международному праву, государство-оккупант отвечает за гуманитарные поставки на занятой территории.

В представительстве Украины также подчеркнули, что обеспечение жителей Крыма водой является «прямым обязательством» России. Дипломаты добавили, что Москва пытается переложить ответственность на Киев, так как восстановление водоснабжения в регионе является достаточно дорогостоящим мероприятием.

Ранее в украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвали условие для возобновления подачи воды в Крым. Как уточнил заместитель главы ведомства Игорь Яременко, Украина будет готова подавать воду на полуостров после его возвращения в состав страны. По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.