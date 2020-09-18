Россия потребует от США объяснить поддержку «украинских террористов» в Крыму

Посольство России потребует от США разъяснить сообщение телеканала NBC о поддержке американской стороной террористической деятельности Украины в Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан», — говорится в тексте.

Также в заявлении сказано, что утверждения в докладе были «с серьезной озабоченностью обращены посольством». «Говоря иначе, неназванные официальные лица США говорят, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России», — уточнило посольство.

NBC опубликовал материал о том, что Вашингтон поддерживает деятельность «украинских подразделений в Крыму». СМИ утверждает, что в ответ Россия якобы осуществляет выплаты афганской террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) за убийства американских военных.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.