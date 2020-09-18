В Крыму оценили слова о поддержке США «украинских подразделений» на полуострове

Сообщения об американской поддержке «украинских подразделений» в Крыму не являются новостью, поскольку власти США систематически подталкивают своих «подопечных» к дестабилизации обстановки на полуострове. Так их оценил руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости в пятницу, 18 сентября.

«Здесь нет ничего удивительного. Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией», — пояснил политик.

Также он отметил, что на территории Крыма никакие украинские подразделения не воюют и речь может идти только о группах провокаторов и попытках Киева направить на полуостров своих диверсантов.

При этом Гемпель подчеркнул, что находящаяся на российском полуострове группировка вооруженных сил в состоянии защитить границы и обеспечить безопасность жителей.

Ранее стало известно, что посольство России потребует от США разъяснить сообщение телеканала NBC о поддержке американской стороной террористической деятельности Украины в Крыму.

В материале NBC, в частности, говорилось о том, что Вашингтон поддерживает деятельность «украинских подразделений в Крыму». СМИ утверждает, что в ответ Россия якобы осуществляет выплаты афганской террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) за убийства американских военных.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.