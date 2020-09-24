В Госдуме оценили идею Зеленского о переговорах по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о создании международной переговорной площадки по «деоккупации» полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий назвал предложение украинского лидера «бессмысленной затеей, к которой не стоит ни относиться серьезно, ни как-то на нее реагировать».

Бахарев напомнил о принятом Госдумой законе об ответственности за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, в рамках поправок в Конституцию. «Могу посоветовать им сразу определить место нахождения данной площадки — Сибирский федеральный округ, где основным занятием ее участников станут не популистские высказывания и демагогия, а реальная полезная работа — уборка снега», — добавил депутат.

Ранее Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Он заявил о намерении обсудить создание такой площадки на 22-м саммите Украина — ЕС в начале октября.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают обвинения.