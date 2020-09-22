Украина рекомендовала России попросить о подаче воды в Крым

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рекомендовал России попросить о возобновлении подачи воды в Крым. Об этом он сказал в интервью «Крым.Реалии».

Чтобы разговор о поставках воды начался, Россия должна признать себя «страной-оккупантом» и «официально обратиться как страна-оккупант», сказал Кислица.

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«Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция», — отметил постпред.

Он отметил, что пока Россия не обращалась с просьбой начать диалог об этой проблеме. «Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», — добавил Кислица.

Ранее украинские власти не раз называли условием для возобновления подачи воды в Крым переход полуострова под контроль Киева.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал, построенный в середине прошлого века. В 2014 году Украина перекрыла его шлюзы.