Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма

МИД Украины назвал условия возобновления водоснабжения Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что это возможно только после передачи полуострова под контроль украинских властей.

На Украине считают, что потребности Крыма в воде растут из-за политики российских властей по привлечению населения на полуостров, что Киев считает «колонизацией». В МИД уверены, что Россия пытается заменить население Крыма на «лояльное своей экспансионистской политике».

Украина считает, что всю ответственность за обеспечение гуманитарных нужд населения должно нести «государство-оккупант».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в ООН дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. По словам Поклонской, в материалах есть данные о том, что Украина незаконно перекрыла Северо-Крымский канал. Политик призвала осудить Украину за ее действия, а также принять меры по восстановлению канала.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.