Поклонская направила в ООН информацию о водоснабжении Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в ООН дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Поклонской, в материалах есть данные о том, что Украина незаконно перекрыла Северо-Крымский канал. Она отметила, что это привело к опустошению водохранилищ, перебоям водоснабжения, засолению почв. Помимо этого, оно создало реальную угрозу жизни и здоровью жителям полуострова и экологии части Юго-Восточной Европы.

Политик призвала осудить Украину за ее действия, а также принять меры по восстановлению канала. Она также назвала ответ украинской стороны по этому поводу нелепым, и добавила, что действия властей по ограничению подачи воды являются шантажом.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал. Украина перекрыла его шлюзы в 2014 году. Кроме того, на полуострове обмелели многие водохранилища в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.