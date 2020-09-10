В Крыму проведут эксперимент по вызову осадков

Центральная аэрологическая обсерватория проведет в Крыму эксперимент по вызову осадков. Соответствующий договор со структурой Росгидромета заключили власти республики, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

Как рассказал Гоцанюк, самолет вызовут сразу, как только будут видны несущие осадки облака над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами. «Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат», — поделился он.

ТАСС уточняет, что конкурс на выполнение работ по вызову осадков крымские власти объявили 4 августа. Максимальная сумма контракта составляет 25,4 миллиона рублей. Единственная заявка была подана от Центральной аэрологической обсерватории.

1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды.