Проживающим в квартирах крымчанам посоветовали ходить за водой на улицу

Жителям Симферополя, проживающим на верхних этажах многоквартирных домов и оставшихся без воды, посоветовали ходить на улицу и набирать ее с помощью емкостей. Об этом заявил поставщик «Вода Крыма», сообщает «Интерфакс».
В связи с засухой вода в регионе подается по графику, но из-за проблем с коммуникациями она не поднимается по трубам выше определенного уровня. «Давление поднять я не в состоянии, потому что начнутся порывы — и тогда ни на нижних, ни на верхних этажах воды не будет. Это обусловлено фактическим состоянием сетей», — сказал гендиректор организации.
Он добавил, что иначе проблему никак не решить и порекомендовал властям города установить во дворах и на улицах емкости для воды. Глава Республики Сергей Аксенов велел помочь тем крымчанам, которые физически не могут ходить за водой, и закрепить за каждым домом ответственного.
Помимо Симферополя еще 39 населенных пунктов, в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа 2020 года перешли на почасовой график подачи воды. Режим может продлиться до марта 2021 года.
Горожане жалуются на плохой напор воды и ее цвет, который варьируется от рыжего до зеленого и черного. В Федеральном агентстве водных ресурсов полагают, что текущий ремонт сетей мог бы решить проблемы с нехваткой ресурсов. В среднем из-за ненадлежащего состояния коммуникаций до потребителей не доходит 53 процента от общего объема используемой воды. В некоторых районах данный показатель достигает 80 процентов.