Коммунальщик в Симферополе (Республика Крым) косил водоросли в реке Салгир, поскольку та заросла из-за застоя воды. Кадры, на которые попал сотрудник городских служб, опубликовал «Крыминформ».

Русло намерены чистить подобным образом три раза в месяц, заявили агентству в департаменте городского хозяйства. «Тина начала быстрее и обильнее появляться из-за того, что в водохранилище воды мало, перестали производить санитарные спуски воды в реку. Вода фактически стоит и поэтому цветет», — сказал начальник подразделения Якуб Зейтулаев.

Проблемы с водой начались на полуострове в 2014 году: тогда Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории, а российская сторона отвергает все обвинения.

Тем временем американские аналитики из центра The Jamestown Foundation назвали острую нехватку воды в Крыму потенциальной причиной для войны России и Украины.

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