Зеленский захотел более эффективного диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский захотел «большей эффективности» от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, говорится на сайте пресс-службы офиса президента.

По его словам, России следует сделать «ключевые шаги» для достижения мира в Донбассе.

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«Киев заинтересован в мире больше всего, потому что война на нашей территории. Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы ускорить достижение мира», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией. «К сожалению, мы потеряли это слово [отношения]. И потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.