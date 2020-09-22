На Украине понадеялись вернуть Донбасс до конца года

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин понадеялся, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом до конца этого года, сообщает «112 Украина».

При этом он считает неприемлемым отказ властей от проведения выборов в тех районах Донбасса, которые находятся под контролем украинского государства. По мнению Фокина, их можно провести весной.

«Я убежден, что при наличии политической воли, при наличии закона о запрете пропаганды войны, мир на Донбассе может быть установлен задолго до конца текущего года. Я не вижу тупиковых предложений или положения. Это придумывается специально, чтобы сорвать процесс», — заявил он.

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14 сентября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра украинскими властями постановления о местных выборах.

В июле депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине, согласно которому голосование на неподконтрольных территориях состоится только при условии предварительной передачи участка границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.