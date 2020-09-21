Возвращение Донбасса под контроль Киева назвали «вопросом времени»

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в беседе с телеканалом «Прямой» назвал возвращение Донбасса под контроль Киева «вопросом времени». Об этом сообщает ТАСС.

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«Я верю, что эта война окончится победой Украины <...> Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию и Донбасса», — заявил политик.

Резников отметил, что Киев не намерен вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как не считает их субъектами переговорного процесса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет не просто закончить войну в Донбассе, но сделать это без потери территорий. Он подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий является приоритетным для украинской власти, однако она не готова уступать территории ради этого.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.