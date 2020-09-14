ДНР выдвинула Украине условие для обмена пленными

Прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра украинскими властями постановления о местных выборах, принятого Верховной Радой 15 июля. Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, сообщает «Донецкое агенство новостей».

По ее словам, новый обмен нецелесообразен еще и потому, что украинская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства в предыдущих обменах — часть освобожденных из плена продолжают преследоваться. Никонорова отметила, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) делегации ДНР сложно добиться от представителей Украины «каких-либо внятных шагов по реальной подготовке обмена не на словах, а на деле».

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«Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию», — рассказала Никонорова о выдвинутом условии.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона ожидает согласования конкретной даты обмена уже на ближайшем заседании ТКГ, которое состоится в среду, 16 сентября. По его словам, обе стороны подготовили списки примерно по 100 человек в каждом.

15 июля депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине, согласно которому голосование на неподконтрольных территориях состоится только при условии предварительной передачи участка границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».