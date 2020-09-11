Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Об этом сообщает УНИАН.

По его мнению, причина этого лежит в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.

«Во главе с господином [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», — заявил Кравчук. Единственный выход он видит в скорейшем проведении «нормандского саммита».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.