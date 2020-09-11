В России ответили на слова Кравчука о невозможности выполнить минские соглашения

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука о невозможности выполнить минские соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Болтология вместо конкретных действий <...> Либо они [украинские власти] выполняют подписанное, либо пусть открыто заявляют на весь мир об отказе выполнять международное соглашение», — заявил депутат.

По его мнению, Кравчук зондирует общественное мнение на предмет того, произойдет ли скандал, если Киев откажется выполнять минские соглашения. Бальбек считает, что такое решение украинских властей не удивит ни Россию, ни Европу.

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Политик также сравнил Украину «с некой дояркой Груней, которая мечется между коров, пытаясь найти самую дойную». «В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у нее и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против нее"», — сказал Бальбек.

Ранее Кравчук заявил о невозможности выполнить минские соглашения. По его мнению, причина этого в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников в переговорном процессе.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.