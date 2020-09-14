Украина анонсировала обмен пленными по формуле «100 на 100»

Офис президента Украины анонсировал обмен пленными по формуле «100 на 100». Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак, передает Znaj.ua в понедельник, 14 сентября.

По его словам, Киев надеется, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы в ближайшую неделю будут обсуждаться конкретные даты обмена. «Сейчас в списках у каждой стороны около 100 человек», — сказал Ермак.

До конца сентября на неподконтрольные Киеву территории Донбасса приедет миссия «Красного креста», что станет первым этапом подготовки к обмену.

В середине апреля состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Киев получил 20 человек, передал 17.

Крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123.

Кроме того, в сентябре 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Украина передала журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.