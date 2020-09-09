Участник обмена заключенными с Россией попал в реанимацию после избиения в Киеве

Участник обмена заключенными между Россией и Украиной, активист Владимир Балух попал в реанимацию после избиения в Киеве. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Балуха на «скорой» доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Он перенес операцию и находится в реанимации без сознания в стабильно тяжелом состоянии, рассказала депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. По ее словам, Балух подключен к аппарату ИВЛ.

Режиссер Олег Сенцов, который также был участником обмена пленными, рассказал, что Балуха избили в ночь на 9 сентября, но обнаружили только утром. При этом Сенцов утверждал, что пострадавший в сознании, у него сломаны рука и ключица, но его жизни ничего не угрожает.

В полиции Киева сообщили, что, по предварительным данным, 49-летнего Балуха госпитализировали из «Гидропарка». Он лишился мобильного телефона и банковской карты.

Уроженец Крыма Владимир Балух в 2018 году был приговорен в России к четырем годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов. Он не признал вину и 7 сентября 2019 года был выдан Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.