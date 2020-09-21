Украина предложила сформировать международное временное правительство в Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать «международное временное правительство» на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Тут нет вопросов. Но каким способом обеспечить, это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине», — сказал Фокин.

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Он уточнил, что это должно быть международное правительство. При этом Фокин подчеркнул, что это сугубо его личное мнение.

14 сентября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра украинскими властями постановления о местных выборах.

В июле депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине, согласно которому голосование на неподконтрольных территориях состоится только при условии предварительной передачи участка границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.