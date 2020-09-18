Украина начала готовить амнистию для Донбасса

Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашенных республик.

«Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — заявил он.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.