Депутат партии Зеленского увидел выгоду в проигрыше на выборах

Партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выгоднее проиграть на выборах в местных советах, заявил глава ее фракции в Верховной Раде Давид Арахамия. Его слова передает издание «Обозреватель».

В эфире телеканала «Украина 24» он пояснил, что при проигрыше на выборах весь негатив по поводу «плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее» свалится не на «Слугу народа». «Не мы же рулим городом», — отметил Арахамия.

В конце августа стало известно, что «Слуга народа» выдвинет на выборы мэра Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова, также известного по участию в «Джентельмен-шоу». При этом партия не собирается побеждать: сторонники Зеленского договорились получить большинство в одесском горсовете вместе с партией нынешнего мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам». Предполагается, что Труханов сохранит пост главы города.

Региональные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года. Будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин страны.