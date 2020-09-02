Правительству Украины пригрозили роспуском

Партия «Слуга народа» ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание их отставок. Об этом заявил глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Он пригрозил сменой всего правительства, если оно займет позицию «своих не сдаем» и начнет устраивать политические «игрища». «Программа [правительства] не проголосована, чтобы не давать иммунитет. Сейчас прошло несколько месяцев, [очевидно] мы правильно сделали, что не давали иммунитет», — сказал Арахамия.

Материалы по теме «Джо, у меня хорошая новость» О чем Порошенко по секрету докладывал в Вашингтон и как Зеленский использует записи этих переговоров «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

Политик отметил наличие многих вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков: «Кризис в энергетике существует? – Существует. Кризис в экономике существует? – Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены».

Арахамия при этом добавил, что у него нет «четкого, кристаллического» понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса. Он пообещал, что если власть не будет иметь конкретного пошагового плана, то у министров нет будущего в правительстве.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ситуация с кадровыми изменениями в правительстве «назревает». «Наш экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, еще раз говорю: будем смотреть», — пояснил он.

Правительство Украины сменилось в марте. Президент Владимир Зеленский заявил, что под руководством Алексея Гончарука министры не решили проблем с пенсиями, коммунальными платежами, долгами по зарплатам и дефициту бюджета. Новое правительство возглавил Денис Шмыгаль. Позже Зеленский утверждал, что правительство Гончарука занималось «реформами ради лайков».