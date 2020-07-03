В Раде пообещали применить «креативное оружие» для легализации азартных игр

Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пообещал применить «креативное оружие» для скорейшего рассмотрения законопроекта о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает УНИАН.

Этого не сделали ранее потому, что депутаты в парламенте «начали один другого хаять», сказал Арахамия. При этом он отказался уточнять, о каких методах ускорения процесса идет речь, отметив, что в парламенте такого еще никто не применял, и это соответствует регламенту работы Верховной Рады.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к нему остался, а сам бизнес работал в тени. Государство практически утратило за ним контроль. О намерениях легализовать азартные игры стало известно в мае 2016 года, когда в Верховную Раду был внесен соответствующий проект закона.

В случае принятия документа планировалось, в частности, создать систему контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей. В конце 2015-го законопроект готовил украинский Минфин.

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