Рабинович обвинил «шароварных дебилов» в надругательстве над Украиной

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил украинские власти в надругательстве над страной из-за желания легализовать игорный бизнес. Его заявление опубликовано на официальном сайте партии.

Комментируя рассмотрение Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса, политик заявил, что «шароварные дебилы» реализуют с его помощью план по уничтожению Украины «под веселые вопли, хиханьки да видосики».

Также он обвинил президента Владимира Зеленского в пассивности, отметив, что в последнее время тот появляется «только в кино и видосиках». «Он год назад, как в стране дураков, всем нам сказал: "Посадите ваши денежки и ждите, пока вырастет денежное дерево…" И вся страна сидит, как те дураки, и смотрит на него! Хватит уже ждать — все с ним понятно! Власть в тупике, президент не способен справиться с ситуацией», — подытожил Рабинович.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к нему остался, а сам бизнес работал в тени. Государство практически утратило за ним контроль. О намерениях легализовать азартные игры стало известно в мае 2016 года, когда в Верховную Раду был внесен соответствующий проект закона.

В случае принятия документа планировалось, в частности, создать систему контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей. В конце 2015-го законопроект готовил украинский Минфин.

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