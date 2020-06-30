В Раде назвали Зеленского последним президентом Украины

Владимир Зеленский близок к тому, чтобы стать последним президентом Украины, а сама страна — парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приведены на сайте партии.

Политик подчеркнул, что те три четверти украинцев, которые в минувшем 2019 году голосовали за кандидатуру Зеленского на выборах в президенты, разочаровались в нем. По мнению Рабиновича, украинский лидер не знает, что делать с государством. «Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!» — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что рейтинг нынешнего президента Украины рекордно обвалился. Если в сентябре прошлого года его поддерживали 56 процентов украинцев, то теперь — 25 процентов. На этом фоне с 6 до 11 процентов выросли рейтинги бывшего президента страны Петра Порошенко.

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