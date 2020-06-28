Зеленского обвинили в нарушении Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные нарушают ряд ключевых статей Конституции страны. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В частности, он указал, что действующая власть нарушает статью 1 Конституции, поскольку в результате их действий Украину нельзя считать «суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством». Также политик отметил, что нарушается статья 48 Основного Закона, которая гарантирует каждому гражданину «право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище».

23 июня стало известно, что баланс доверия к Зеленскому за год опустился с 34,1 процента до минус 8,9 процента, впервые став негативным. По данным опроса, полностью доверяют Зеленскому 13 процентов респондентов, скорее доверяют — 28,3 процента, скорее не доверяют — 25,4 процента. Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.

На еще более высоком уровне отрицательный баланс доверия зафиксирован у Национального банка (НБУ) (минус 44,6 процента), правительства (минус 54,3 процента) и Верховной Рады (минус 55,4 процента). Согласно данным опроса, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет минус 62,8 процента.

Позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель составляет 32,4 процента.

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