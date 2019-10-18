На Украине легализуют казино

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на портале Верховной Рады.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил парламенту одобрить законы о легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 года. Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 миллиарда гривен.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к нему остался, а сам бизнес работал в тени. Государство практически утратило за ним контроль. О намерениях легализовать азартные игры стало известно в мае 2016 года, когда в Верховную Раду был внесен соответствующий проект закона.

В случае принятия документа планировалось, в частности, создать систему контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей. В конце 2015-го законопроект готовил украинский Минфин.

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