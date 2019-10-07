Бывший СССР
 
Последние новости
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Ласицкене выступила за отставку руководителей российской легкой атлетики
«Иранская Анджелина Джоли» попала за решетку за богохульство
Разведение войск в Донбассе сорвалось
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль отреагировал на допрос депутата Госдумы в США
В Москве станет «очень тепло» 
Трамп испугался импичмента из-за вреда для биографии
Новости партнеров

На Украине задумались о легализации проституции

Перейти в «Мою Ленту»

Властям Украины стоит задуматься о легализации проституции. Такое мнение высказал новый глава Национальной полиции страны Игорь Клименко в интервью изданию «Левый берег».

«Мы все равно от этой проблемы не избавимся», — сказал он и подчеркнул, что готов поддержать законодательное урегулирование сферы секс-услуг, если правительство примет «цивилизованное» решение по этому поводу.

Также Клименко высказался по поводу других подобных инициатив. По его мнению, украинское общество не готово к легализации легких наркотиков и оружия, но игорный бизнес должен «контролироваться четко государством». При этом глава Нацполиции допустил, что вопрос о законности ношения оружия можно будет обсудить с экспертами после завершения боевых действий в стране, которые являются «постоянным источником поступления нелегального оружия».

Руководитель Нацполиции Украины сменился в конце сентября. Предыдущий руководитель ведомства Сергей Князев, возглавлявший его с 2017 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщало агентство «Интерфакс-Украина». Клименко с 2018 года являлся его заместителем. Известен тем, что принимал непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году, координировал реформу МВД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко назначен новым главой Нацполиции Украины
В украинском Минздраве заговорили о легализации марихуаны
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 6 октября

«Надо удирать в Россию»

Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
11:57Сегодня

Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили

11:38Сегодня

В Киеве заявили о создании совместного с США следственного комитета

10:50Сегодня

В партии Зеленского заявили о невозможности отказа от «формулы Штайнмайера»

Бывший СССР00:03 4 октября

Нация под ключ

Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
10:01Сегодня

Министр экономики Украины обозначил свои жизненные приоритеты

09:44Сегодня

На Украине потребовали опубликовать стенограммы разговоров Порошенко с США

09:22Сегодня

В Киеве назвали ключевые условия предоставления Донбассу особого статуса

Бывший СССР00:0429 сентября

Ятаган в спину

Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
01:23Сегодня

Порошенко не смог уехать на такси после митинга

19:20 6 октября

Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

18:20 6 октября

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Россия
Пьяный россиянин угнал машину с маленьким ребенком и бросил его посреди трассы
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Раскрыто место отдыха Путина в сибирской тайге
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Футбольные ворота проломили череп российскому школьнику
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
В Минздраве спрогнозировали сроки запрета вейпов в России
Все материалы
Мир
Трамп испугался импичмента из-за вреда для биографии
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
США рассказали о сокращении ядерного арсенала России
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки
Все материалы
Бывший СССР
Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
В Киеве заявили о создании совместного с США следственного комитета
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
В партии Зеленского заявили о невозможности отказа от «формулы Штайнмайера»
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
Министр экономики Украины обозначил свои жизненные приоритеты
Все материалы
Экономика
Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Британский банк уволит тысячи сотрудников
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Российским экстремистам назначили прожиточный минимум
Все материалы
Силовые структуры
Запертые в полицейской машине российские подростки подожгли ее изнутри
«После убийства ему становилось легче»
Этот маньяк убил 36 девушек. За его преступления в СССР сажали и расстреливали невиновных
Россиянка попыталась зарезать своих детей из-за ухода мужа
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Подмосковье
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
В деле об убийстве студентки в Подмосковье появилась новая деталь
Все материалы
Наука и техника
Объяснено появление загадочной частицы из космоса
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
В США сравнили число танков России и НАТО
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Названо время последнего «просыпания» черной дыры в центре Млечного Пути
Все материалы
Спорт
23-летний футболист упал с шестого этажа и разбился насмерть
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
России предрекли пропуск двух Олимпиад из-за допинговых манипуляций
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Массовая драка футболистов привела к восьми удалениям
Геннадий Головкин«Головкин — это монстр»
Этот боксер потерял все титулы, но вернулся на ринг, чтобы уничтожить очередного соперника
Украинский боксер Деревянченко высказался после поражения от Головкина
Все материалы
Культура
Клип российского музыканта GSPD на трек NFS Underground исчез из YouTube
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Директор Заворотнюк выступил на фоне слухов о смерти актрисы
«Они блефуют и врут»
Что думали о сексе, изменах и петтинг-вечеринках сто лет назад
Умерла актриса из «Белого воротничка» и «Анатомии страсти»
«Кодзима — гений»
Мадс Миккельсен о безумии в Death Stranding, жутком взгляде и продолжении «Ганнибала»
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» исчезла
Все материалы
Интернет и СМИ
Власти Ирана объяснили задержание российской журналистки
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Лемур вскочил на ведущую и лишил ее волос в прямом эфире
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Эксперты объяснили «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Мужчина рассказал о последствиях вступления его девушки в секс-культ
Все материалы
Ценности
Россияне полюбили смотреть на дорогую косметику и покупать дешевую
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Эмили Ратаковски оголила живот и вышла на публику
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Ким Кардашьян опубликовала архивное фото в коротком платье и обрадовала фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца
Все материалы
Путешествия
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Нищета, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Задымление в самолете привело к аварийной посадке и госпитализации экипажа
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Назван любимый товар китайских туристов в России
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым парам путешественников
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Все материалы
Из жизни
Многодетная мать прислушалась к совету незнакомца и разбогатела
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Пять женщин объявили себя женами покончившего с собой водителя
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Подруги пять раз безуспешно попытались убить общего любовника и сели в тюрьму
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Извращенец заглядывал под женские юбки и собрал коллекцию интимных снимков
Все материалы
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
У спортивных моделей Volkswagen будет новый логотип
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Все материалы
Дом
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
В российском регионе запретили строить дома выше десяти этажей
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
В России запустили горячую линию по недвижимости
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В Москве нашли однокомнатные квартиры за 50 миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы