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В украинском Минздраве заговорили о легализации марихуаны

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Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая допустила, что в ближайшее время в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «РБК-Украина».

Министр напомнила, что над этим вопросом уже работало предыдущее правительство. В частности, бывшая исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун выносила его на обсуждение правительства. Однако тогда позиция министра внутренних дел Арсена Авакова помешала развитию диалога.

Скалецкая отметила, что позиция главы МВД не является категоричной. «Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения», — отметила она, добавив, что рассчитывает на конструктивный диалог с силовыми ведомствами. Кроме того, глава Минздрава указала на то, что у рассматриваемого ранее в парламенте законопроекта были определенные минусы и у депутатов фракции «Слуги народа» есть свои идеи на эту тему.

В мае комитет Верховной Рады восьмого созыва по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал петицию о легализации на Украине медицинской марихуаны.

В поддержку петиции высказывалась занимавшая на тот момент пост главы Минздрава Украины Ульяна Супрун. Она отмечала, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

Медицинская марихуана легализована в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, Таиланде. В конце января ее разрешили в Израиле.

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