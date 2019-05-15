В Верховной Раде поддержали легализацию марихуаны

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал петицию о легализации на Украине медицинской марихуаны. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Решение рабочей группы, которое мы приняли, было следующее: мы подаем законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, дальше будем рассматривать, какие есть видения развития этого направления», — заявил председатель комитета Григорий Немыря.

Отмечается, что решение было принято по итогам рассмотрения электронной петиции «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины — защитить конституционные права граждан», которую поддержало более 25 тысяч граждан на сайте Верховной Рады.

В поддержку петиции высказывалась глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. Она отметила, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

Медицинская марихуана легализована в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, Таиланде. В конце января ее разрешили в Израиле.

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