Саакашвили призвал легализовать казино на Украине

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал легализовать игорный бизнес в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, игорный бизнес и так работает на Украине, но дивиденды от него получает не бюджет, а «крышеватели». «По нашим предварительным подсчетам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли», — заявил он.

Глава комитета добавил, что «игорный бизнес позволил построить всемирно известные города»: Лас-Вегас и Батуми. «Мы можем выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк», — заверил Саакашвили. Для этого, по его словам, необходимо «не изобретать новых коррупционных кормушек, не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем».

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года. В Верховную Раду внесен законопроект о легализации игорного бизнеса.

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