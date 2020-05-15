Саакашвили объяснил слова об отказе Украины от денег МВФ

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что сейчас выступает за укрепление связей с Международным валютным фондом (МВФ), но стратегически Украина должна двигаться к ситуации, когда финансовая поддержка станет не нужна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция по МВФ... На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине», — объяснил Саакашвили свое заявление о том, что страна должна отказаться от кредитов МВФ и «не ходить на поклон».

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Он отметил, что во времена кризиса Украине нужны деньги МВФ. «Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не потребуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ», — заключил Саакашвили.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года. Власти выполнили все условия для получения поддержки, в том числе они открыли рынок сельскохозяйственных земель и запретили возвращать олигарху Игорю Коломойскому национализированный Приватбанк.

Первый транш от МВФ Украина планирует получить к концу мая. Всего страна рассчитывает на 10 миллиардов долларов финансовой поддержки от разных международных институций в 2020 году, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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