МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу

Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»). Об этом сообщает «Интерфакс».

В то же время переговоры по новой программе все еще продолжаются, Минфин Украины ожидает их окончания на следующей неделе.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что речь идет о 18-месячной программе stand-by, вместо обсуждаемой ранее 3-летней программы расширенного финансирования EFF. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться, «когда ситуация восстановится». Размер новой программы пока неизвестен.

МВФ и Украина в начале декабря 2019 года договорились об открытии новой трехлетней программы EFF на 5,5 миллиарда долларов. Это программа должна была заменить завершившуюся 17 февраля этого года 14-месячную программу stand-by на сумму около 3,9 миллиарда долларов. Эти средства предназначались на поддержку Украины в период президентских и парламентских выборов. По этой программе Украина смогла получить только один транш на около 1,4 миллиарда долларов. Планировалось еще два транша, однако из-за смены президента и правительства было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В итоге в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, а Киев заплатил около 1,4 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП Италии и Испании сократятся на 9,1 процента и 8 процентов соответственно. ВВП Франции потеряет 7,2 процента, экономика Германии — 7 процентов.

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