Украину назвали гарантом глобальной продовольственной безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Майком Помпео стратегическое партнерство между странами. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов», — заявил Кулеба.

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Особенно важным он назвал развитие экономического сотрудничества. Кулеба подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности. Он заверил Помпео, что власти готовы создавать благоприятные условия для американских предприятий, рассматривающих возможность переноса производств для оптимизации цепей снабжения.

Стороны обсудили также процесс реформ на Украине, которые проводятся при поддержке правительства США. Кулеба проинформировал Помпео о процессе принятия ключевых законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Глава МИД Украины поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом и ликвидацией социально-экономических последствий пандемии и выразил удовлетворение, что именно украинские самолеты «Руслан» и «Мрия» доставляют медицинские грузы в США, особо отметив глобальное лидерство Вашингтона в преодолении пандемии.

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