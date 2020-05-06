США обрадовались обмену послами с Белоруссией после 12-летнего перерыва

США и Белоруссия в 2020 году обменяются послами впервые после 12-летнего перерыва. Об этом заявил помощник заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент, передает РИА Новости.

«Мы очень рады и довольны, что мы обменяемся послами», — заявил дипломат. Он добавил, что Вашингтон сейчас ищет новую собственность для строительства посольства. Кроме того, Кент заверил, что США видят большой потенциал в развитии отношений.

Ранее сообщалось, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джули Фишер может стать первым послом Вашингтона в Белоруссии после возвращения этой должности. Ранее дипломат занимала пост заместителя представителя Вашингтона в НАТО. Она также работала в посольствах США в Грузии, на Украине и в России.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США. «Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — заявил белорусский лидер, отметив, что никому не следует «стенать, переживать и рыдать» по этому поводу.

О возможном обмене послами между Белоруссией и США стало известно в сентябре 2019 года. Отмечалось, что США идут на восстановление отношений с Белоруссией, потому что Вашингтону «очень дорог регион» Восточной Европы и там «внимательно относятся к угрозам безопасности».

С 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные.

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