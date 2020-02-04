Названо имя возможного первого посла США в Белоруссии после 12-летнего перерыва

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джули Фишер может стать первым послом Вашингтона в Белоруссии после возвращения этой должности после 12-летнего перерыва. Ее имя назвал Foreign Policy со ссылкой на источники.

По данным издания, кандидатуру Фишер внесет президент США Дональд Трамп на утверждение в сенат. Ранее дипломат занимала пост заместителя представителя Вашингтона в НАТО. Она также работала в посольствах США в Грузии, на Украине и в России. Дипломат владеет русским, французским и грузинским языками.

Материалы по теме Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США. «Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — заявил белорусский лидер, отметив, что никому не следует «стенать, переживать и рыдать» по этому поводу.

О возможном возвращении США в Минск и белорусского посла в Вашингтон стало известно в сентябре 2019 года. Отмечалось, что США идут на восстановление отношений с Белоруссией, потому что Вашингтону «очень дорог регион» Восточной Европы и там «внимательно относятся к угрозам безопасности». «Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии», — добавил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

В январе 2019 года Белоруссия сняла введенные десять лет назад ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. После этого в отношениях двух стран началась оттепель, что выразилось в учащенных контактах руководства Белоруссии с американскими чиновниками.

Так, 1 февраля 2020 года впервые состоялся официальный визит государственного секретаря США в Белоруссию. В ходе переговоров в Минске Майк Помпео заявил о возможности отмены санкций, а также о готовности обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Он также отметил значительный прогресс в ситуации с правами человека в стране. В свою очередь Лукашенко поблагодарил госсекретаря за приезд, несмотря на риск, и назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США». После этого Лукашенко намекнул, что возможен приезд Трампа.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавили временные поверенные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru